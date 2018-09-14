Для студентов пензенского IT-колледжа провели показательные полеты беспилотников Связь и ИТ

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Показательные запуски беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организованные для студентов первого курса пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, проведены вблизи села Богословка в пятницу, 14 сентября.

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В ходе практического занятия 25 студентов новой специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» познакомились с техникой.

Молодые люди узнали о ее технических характеристиках, а также возможностях и нюансах управления БПЛА.

Показательные выступления проведены при участии сотрудников станции юных техников №1, ООО «Беспилотные мобильные комплексы» и Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018–2019 учебном году IT-колледж впервые приступил к подготовке кадров по программам среднего профессионального образования по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».