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В Пензе проработают вопрос о льготной поставке в села цифровых телеприставок

14:22 | 24.09.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проработать вопрос о поставке отдельным категориям граждан — прежде всего сельским жителям — цифровых приставок для телевизоров старых моделей на льготных условиях в связи с отказом от аналогового вещания с 2019 года.

В Пензе проработают вопрос о льготной поставке в села цифровых телеприставок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если телевизор старый, то нужна приставка. Она стоит от 800 до 1 тыс. рублей. Это большие деньги для граждан. Многие из сельских жителей не поедут в районный центр за покупкой приставки, а те, кто повезет эти приставки в населенные пункты, могут продавать их в два–три раза дороже — какие-то мошенники или перекупщики», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 сентября.

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Губернатор предложил организовать приобретение оборудования через органы соцзащиты и изучить опыт других регионов, например, Томской области.

«Может быть, посмотреть по централизованной поставке оборудования отдельным категориям по цене значительно дешевле рыночной, а работу по настройке могли бы какие-то компании делать бесплатно. Это тоже очень важно, чтобы мошенники не попались», — добавил Иван Белозерцев.

Он поручил заняться этим вопросом первому заместителю председателя правительства Пензенской области Андрею Кулинцеву и начальнику управления информационных технологий и связи региона Алексею Костину.

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