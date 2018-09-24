«Ростелеком» зафиксировал значительный рост спроса на универсальные услуги связи Связь и ИТ

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. «Ростелеком» зафиксировал значительный рост потребления универсальных услуг связи, единственным оператором которых на территории страны, в том числе в Пензенской области, является компания.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров, главными причинами увеличения спроса являются упрощение процедуры регистрации и авторизации в сети Wi-Fi, а также обнуление тарифов на передачу данных и местные звонки с таксофонов.

«Ростелеком» продолжает реализацию проекта устранения цифрового неравенства по строительству точек высокоскоростного доступа в интернет с использованием Wi-Fi во всех населенных пунктах страны, в которых проживают от 250 до 500 человек. На конец первой половины 2018 года точки Wi-Fi запущены в эксплуатацию в 7,2 тыс. населенных пунктов РФ, в том числе 81 в Пензенской области», — напомнил собеседник агентства.

Он добавил, что в течение лета оператор завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi на новую платформу и одну WiFi-сеть.

«Теперь регистрация стала проще и понятнее. Есть одна сеть — Rostelecom_UUS — и простые шаги по регистрации в ней: с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг, звонка на бесплатный номер», — отметил представитель филиала.

По его словам, росту популярности сельского Wi-Fi способствует отмена «Ростелекомом» тарификации доступа в Интернет.

«В итоге за первые восемь месяцев 2018 года количество пользователей услуг на точках Wi-Fi выросло в семь раз [к аналогичному периоду прошлого года], а интернет-трафик за первое полугодие текущего года составил 1,5 Пб, что превышает показатели всего 2017-го. В Пензенской области по итогам августа 2018 года активно пользовались точкой доступа Wi-Fi жители села Кандиевка Башмаковского района, поселка Полевой Бессоновского района, сел Новая Пятина, Лещиново и Овчарное Нижнеломовского района», — уточнил пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

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Он также обратил внимание на то, что с января по август общая продолжительность местных звонков с универсальных таксофонов выросла более чем в пять раз к аналогичному периоду 2017 года.

Алексей Макаров напомнил, что с 1 января «Ростелеком» по собственной инициативе обнулил тарифы на местные телефонные соединения, благодаря чему практически в каждом населенном пункте страны есть возможность позвонить в райцентр, в соседние деревни, в органы местного самоуправления, в больницу или в школу бесплатно.

«Около 24% от всего объема звонков с таксофонов приходится на экстренные оперативные службы — МЧС, полицию, скорую помощь, которые были бесплатными и ранее. Каждый такой звонок говорит о том, что в жизни семьи возникла какая-то экстраординарная ситуация, связанная с безопасностью и здоровьем людей», — отметил собеседник агентства.