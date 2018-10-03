«МегаФон» при поддержке Mail.ru Group представил клиентам «Деловое облако» Связь и ИТ

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. «МегаФон» при технической поддержке компании Mail.ru Group представил корпоративным клиентам, в том числе работающим в Пензенской области, новое решение под названием «Деловое облако», включающее в себя виртуальные платформы, облачные хранилища, базы данных, графические карты и сервисы для анализа больших массивов информации.

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Как отметил руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Олег Алексеев, потребность бизнеса в облачных платформах постоянно растет.

«Вместо того, чтобы покупать «железо», софт, стойки в data-центрах, теперь компании по мере необходимости приобретают эти ресурсы как услугу, а также набор сервисов, которые облегчают разработку и развертывание облачных приложений. Чтобы ответить на рост потребностей бизнеса, мы представляем доступное и удобное решение для корпоративных клиентов «Деловое облако», которое полностью решает вопрос с вычислительными ресурсами и обеспечивает непрерывность бизнеса. Кроме того, мы предлагаем удобную модель оплаты. Клиент платит только за фактически использованные ресурсы (Pay as you go)», — пояснил он.

В свою очередь руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин выразил надежду на то, что появление на рынке IaaS нового продукта от сильного игрока положительно отразится на развитии всей отрасли и на популяризации облачных услуг в целом.

«Для Mail.Ru Group партнерство символизирует начало нового этапа в развитии IaaS и PaaS-платформы Mail.Ru Cloud Solutions. С сегодняшнего дня это технологический поставщик платформ для построения независимых облачных решений в различных сферах», — отметил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского отделения ПАО «МегаФон», гибкая и масштабируемая облачная инфраструктура построена на базе технологии с открытым кодом.

«Пользователи «Делового облака» могут выбирать нужные сервисы и подходящую конфигурацию в личном кабинете — от количества задействованных процессоров до гигабайт, необходимых для хранения. Оно позволяет проводить сложные вычисления, работать с большими объемами информации и высоконагруженными приложениями — веб-сайтами, играми, любыми программами», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что облачная платформа оснащена надежной системой шифрования данных, защитой от DdoS-атак и двухфакторной аутентификацией.

«Дополнительно защитить критически важные данные и бизнес в целом возможно за счет тройной репликации данных, балансировщика нагрузки и ЦОДов [центров управления данными] уровня Tier III. Воспользоваться всеми ресурсами можно через интуитивно понятный портал самообслуживания, командную строку или через открытые API», — сообщили в пензенском отделении.