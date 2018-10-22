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В Пензе названы лучшие проекты, созданные за 48 часов в ходе IT-марафона

13:05 | 22.10.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Лучшие из 23 проектов, созданных в Пензе за 48 часов в ходе ежегодного межрегионального хакатона «Secothon», названы по итогам презентации прототипов, прошедшей на базе роллердрома парка «Комсомольский».

В Пензе названы лучшие проекты, созданные за 48 часов в ходе IT-марафона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В номинации «Startup» отмечено «Сито любви» — сервис в одной из соцсетей для девушек и молодых людей, находящихся в поиске второй половины, который позволяет быстро проанализировать профиль пользователей.

В номинации «Hardware» лучшим признан проект «ControlPoint» — устройство ввода информации на уровне клавиатуры и мыши для разработчиков сферы проектирования и дизайна, которое представляет собой механизм более удобного взаимодействия со сложными программными интерфейсами за счет использования комбинации привычных для человека способов манипуляции объектами.

Кроме того, эта команда получила возможность бесплатно принять участие в масштабной конференции «Startup Village», билеты на которую были предоставлены директором Открытого университета «Сколково» Екатериной Морозовой, ранее посетившей хакатон в Пензе.

В номинации «Hack» отмечен проект «Dream University» — сервис аналитики научной активности вузов России для абитуриентов бакалавриата, магистратуры или аспирантуры, а также научных сотрудников и преподавателей. Он позволяет получить визуальные данные о научной активности вузов, а также дает возможность через мобильное приложение взаимодействовать с базой научных работ.

Самым сложным с технической точки зрения проектом в номинации «Tech» был назван «Re:label» — электронный бейдж с использованием технологии электронных чернил, созданный для организаторов мероприятий и компаний, который предоставляет всю информацию о событии и человеке посредством интеграции в разработанную CMS (Content Manager System).

Комментируя прошедший хакатон, президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» Максим Семенкин отметил, что участники IT-марафона в первую очередь преследуют цель самореализации.

«Они приходят к нам в основном для того, чтобы доказать себе, что «я могу», получить драйв от общения, реализовать свою какую-то идею, мечту, а также чтобы найти себе работу», — пояснил он.

В свою очередь заместитель генерального директора ООО «Центр кластерного развития» Сергей Матюкин обратил внимание на еще одну важную задачу, которую помогает решить это мероприятие.

«Самая главная проблема и задача для наших IT-компаний и одновременно ограничение их дальнейшего роста — кадровая. Им нужны ребята-программисты, которые имеют компетенции, которые «натасканы» на реальную работу. Они готовы брать людей даже на втором и третьем курсах вуза. Наша цель — с помощью таких проектов выявить, найти молодежь, которую мы могли бы вовлечь в IT-компании», — сказал он.

Сергей Матюкин добавил, что работу участников оценивали представители пензенского IT-сообщества, а также около 15 менторов, которые в течение всего хакатона оказывали помощь командам.

«Secothon» этого года прежде всего отличается от предыдущих уровнем менторов — мы привлекли специалистов из ведущих московских компаний, а также из питерской и казанской, которые стали настоящими проводниками для команд», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ежегодный межрегиональный хакатон, получивший в 2018 году название «Secothon», проходил в Пензе на базе роллердрома парка «Комсомольский» с 19 по 21 октября.

Его организаторами выступили ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» и ООО «Центр кластерного развития».

Мероприятие объединило более 150 разработчиков ПО, дизайнеров, маркетологов и технологических предпринимателей, которым предлагалось за 48 часов превратить свои идеи в работающие проекты.

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