В Пензе стартовал хакатон «Secothon» Связь и ИТ

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Ежегодный межрегиональный хакатон, получивший название «Secothon», объединил более 150 разработчиков программного обеспечения, дизайнеров, маркетологов и технологических предпринимателей на базе роллердрома парка «Комсомольский» в Пензе 19 октября.

Фото: ООО «ЦКР»

Церемония открытия началась с демонстрации видеоролика, который дал участникам представление о том, как 2017 году за 48 часов проекты разрабатывали их предшественники. Затем внимание было уделено прототипам, созданным на прошлом хакатоне.

После этого к собравшимся обратился руководитель ассоциации разработчиков программного обеспечения «Secon» Максим Семенкин, который отметил, что пензенский хакатон является одним из крупнейших в России.

Он пояснил, что, несмотря на смену названия, подготовкой и проведением мероприятия занимается та же команда.

В свою очередь глава регионального Минпрома Михаил Торгашин добавил, что в развитии Пензенской области большую ставку делают на IT-специалистов.

«Мы со своей стороны всячески готовы поддерживать подобные проекты, поэтому «Центр кластерного развития» тоже участвует здесь. Всем участникам хочу пожелать остаться на таком же позитиве, который есть у вас сейчас, […] и показать, что вы за 48 часов действительно способны сделать то, ради чего сюда пришли», — сказал министр.

Затем слово было передано директору Открытого университета «Сколково» Екатерине Морозовой. Она сообщила, что подготовила от себя приз для одной команды — билеты на конференцию «Startup Village».

Екатерина Морозова попросила менторов выбрать, кого таким образом наградить, на свое усмотрение, поскольку уезжает из Пензы чуть раньше окончания хакатона.

После завершения официальной церемонии команды перешли к работе над проектами, которая продлится до вечера воскресенья, 21 октября.

Организаторами мероприятия выступили ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» и ООО «Центр кластерного развития».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», участникам хакатона «Secothon» предстоит за 48 часов превратить свои идеи в работающие проекты. В заключительный день они представят прототипы широкой аудитории, в том числе экспертам.

Лучшие проекты будут определены в четырех основных номинациях: «Стартап», где выиграет перспективный с точки зрения масштабирования и монетизации; «Технологии» — крайне сложный; «Хак» — простое и эффективное решение, способное изменить ход привычной жизни; а также «Hardware», где будет отмечена разработка с эффективным использованием аппаратных и программных компонентов, имеющая рыночный потенциал.

Оценивать работу участников будут около 15 менторов. Они оказывают помощь командам в течение всего хакатона.