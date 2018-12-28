Пензенская область стала 39-й по активности обучения пенсионеров работе с компьютером Связь и ИТ

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла 39 место в рейтинге активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста, который составлен по итогам конкурса «Спасибо интернету – 2018». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном управлении информационных технологий и связи.

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«В общей сложности в конкурсе приняли участие свыше 3 тыс. 500 пенсионеров из 74 регионов России. Их средний возраст — 63 года», — отметили в ведомстве.

В управлении добавили, что статистика об участниках, а также рейтинг регионов будут предоставлены в администрацию президента РФ и ведомства, ведущие работу в данной теме.

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«Ростелеком» и Пенсионный фонд России запустили проект «Азбука Интернета»

IV всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2018» был организован разработчиками программы «Азбука интернета» — компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России — для пользователей сети пенсионного и предпенсионного возраста, а также инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.

Он проводился при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

В 2018 году более 67% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах. Около 33% обучались самостоятельно, в том числе по программе « Азбука интернета ».

Согласно данным на сайте проекта, победителем в номинации «Самый активный регион» третий год подряд стал Татарстан, откуда поступило 506 работ, что составляет почти 15% от общего числа. В топ-10 также вошли Воронежская, Московская, Ульяновская, Ростовская области, Красноярский край, Саратовская, Тюменская области, Краснодарский край и Курганская область.