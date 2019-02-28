Счетная палата озвучила претензии к «ОЭП» и «Безопасному региону» Связь и ИТ

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров озвучил информацию о нарушениях, выявленных в ходе проверки финансовой деятельности АО «Оператор электронного правительства» («ОЭП») и ГБУ «Безопасный регион».

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«[Акционерное общество] «ОЭП» создано в 2011 году для оказания технической поддержки при реализации региональных проектов в области информационных технологий и разработки социально значимых программных продуктов, однако с 2015 года зарабатывало на жизнь путем оказания посреднических услуг по фото- и видеофиксации ПДД, при этом не обращало внимания на огромные неплатежи контрагентов по посредническим сделкам, что привело к полной зависимости общества от дебиторов — на 165 млн. рублей получилось», — сказал он, выступая с отчетом за 2018 год на 17-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в четверг, 28 февраля.

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По словам Михаила Макарова, особое внимание при проверке было обращено на ненадлежащее исполнение своих обязанностей советом директоров, в который входят представители региональных министерств и ведомств.

Он отметил, что эти чиновники «пустили фактически ситуацию на самотек».

«В ходе проверки ГБУ «Безопасный регион» установлено, что учредителем – управлением информационных технологий и связи не был утвержден порядок нормирования затрат на оказание госуслуг, в результате чего перечисленные субсидии соответствующими расчетами не подтверждаются, а это больше 230 млн. рублей. В госзадании не установлены показатели, характеризующие содержание работ по уставной деятельности. В отсутствие положения об оплате труда израсходовано на зарплату 11 млн. рублей», — пояснил глава Счетной палаты Пензенской области.