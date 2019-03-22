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«МегаФон» и РФС договорились о совместных действиях по популяризации футбола

11:37 | 22.03.2019 | Связь и ИТ

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Москва, 22 марта 2019. PenzaNews. Новое соглашение о сотрудничестве, действие которого затронет в том числе Пензенскую область, заключено между компанией «МегаФон» и Российским футбольным союзом (РФС).

«МегаФон» и РФС договорились о совместных действиях по популяризации футбола

Фото: пресс-служба компании «МегаФон»

Свои подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян и президент РФС Александр Дюков в ходе церемонии, состоявшейся в доме футбола в Москве в минувший четверг, 21 марта.

Соглашение предусматривает совместную деятельность по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе проведение всероссийских соревнований среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.

«В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете. Это эмоции и переживания игроков, тренеров и болельщиков. А «МегаФон» помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов», — отметил Геворк Вермишян.

Он напомнил, что летом 2018 года оператор выступил техническим партнером Национального центра информатизации, построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для участников и болельщиков чемпионата мира.

«С РФС нас связывают давние партнерские отношения. Мы много лет работаем над популяризацией футбола, разрабатываем сервисы для болельщиков, проводим масштабный турнир среди команд для воспитанников детских домов и школ-интернатов. «МегаФон» рад выступать телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола», — пояснил генеральный директор компании.

В свою очередь Александр Дюков обратил внимание на то, что стороны уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества, которое планируется расширить.

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«МегаФон» активно участвует в развитии футбола — спорта №1 в стране. Мы же со своей стороны уверены, что сотрудничество с РФС позволит компании эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», в 2019 году в очередной раз пройдут всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

«В Поволжье второй этап турнира состоится в Волгограде с 14 по 17 апреля. На поле стадиона «Динамо» встретятся 16 команд из девяти субъектов РФ. Пензенскую область на турнире представит команда из неверкинской школы-интерната», — пояснили в компании, добавив, что победитель этапа продолжит борьбу за главный приз.

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