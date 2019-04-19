Научный сотрудник Института Макса Планка рассказал пензенцам, как успеть в будущее Связь и ИТ

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Евангелист компании ABBYY, научный сотрудник Института Макса Планка в Лейпциге Иван Ямщиков поделился с участниками XI международной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon» в Пензе своими размышлениями о том, как успеть в будущее.

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Он обратил внимание на то, что к 2018 году в мире скопилось 33 зеттабайта данных, поэтому их использование вручную становится практически невозможным.

По словам Ивана Ямщикова, в таких условиях вопрос о том, полезны технологии или вредны, не имеет смысла.

«У нас на самом деле нет выбора, это иллюзия. У нас нет никакой альтернативы, чтобы справиться с этой волной данных. Нам нужны программисты, нам нужны математики, нам нужны программные продукты», — пояснил докладчик.

Научный сотрудник выразил мнение о том, что преуменьшать значимость IT-отрасли в экономике России, сопоставляя ее налоговые отчисления, например, с нефтегазовым сектором, не совсем корректно, так как проданного сырья в распоряжении больше не будет, а технологический продукт останется и его можно реализовать еще раз.

Иван Ямщиков добавил, что для перехода к качественно новой экономике нужно четко понимать цели.

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«Я считаю, что есть три самых больших технологических куска бизнеса и продуктов, [...] которые очень важны. Это данные, это машинное обучение и это социальные платформы», — сказал он, уточнив, что они позволят сделать будущее измеримым, умным и социальным.

IT-специалист привел в пример успех Сингапура, который стал систематично и планомерно развивать микроэлектронику, а также Кракова, где решили сосредоточиться на аутсорсинге в технической сфере.

«Чтобы куда-то успеть, нужно знать, куда бежишь. Это очень важная мысль. Нельзя прибежать куда-то, если не знаешь, куда тебе надо», — подчеркнул Иван Ямщиков.

Докладчик отметил, что инвестиции в людей и образование могут практически ничего не стоить, однако детям нужно прививать умение упорно работать и ждать результата.

Иван Ямщиков уточнил, что, когда направление и способ движения к цели выбраны, необходимо дать людям возможность развиваться в этой парадигме.

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В подтверждение своих слов он привел известную цитату основателя компании Apple Стива Джобса: «Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что делать нам».

«Для того, чтобы успеть в будущее, нужны образование и наука. Нужна деловая культура, которая позволяет образование и науку превращать в продукты. Нужна городская среда, в которой эта культура будет существовать, потому что мы хотим не только, чтобы люди внутри города росли и развивались. Мы в идеале хотели бы, чтобы лучшие люди приезжали в город», — резюмировал докладчик.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конференция разработчиков программного обеспечения «Secon» стартовала в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 19 апреля. Программа мероприятия рассчитана на два дня.

В общей сложности запланировано более 70 докладов в разных секциях, среди которых «Frontend-программирование», «Базы данных», «Мобильная разработка», «Контроль качества» и другие.

Организатором конференции является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon». С 2013 года мероприятие поддерживает правительство региона, с 2014-го соорганизатором выступает «Центр кластерного развития», с 2019-го — студия Kompot Production.