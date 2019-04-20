Поставленные перед конференцией «Secon» задачи решены не в полной мере — Максим Семенкин Связь и ИТ

Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Задачи, изначально поставленные организаторами конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», которая проводится в Пензе с 2007 года, решены не в полной мере. Такое мнение выразил инициатор мероприятия, президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин.

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«Мы все испытывали дефицит кадров, потому что профессия [разработчика ПО] была непопулярной, про нее мало кто знал, […] не знали, где можно работать в нашем городе, какие проекты ведутся. То есть мы ставили задачу по популяризации отрасли. Естественно, была меркантильная цель — найти себе сотрудников для того, чтобы развивать наши компании. Мы думали, что найдем единомышленников, которые встанут с нами под общий флаг и будут делать эту конференцию», — пояснил он в ходе дискуссии «Почему «Secon» больше не будет?», состоявшейся в первый день XI международной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», 19 апреля.

Максим Семенкин добавил, что IT-отрасль в Пензе так или иначе удалось популяризовать, а «Secon» стал известен за пределами региона.

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«Мы много ездили, много рассказывали про нашу конференцию. К нам люди приезжали со всех концов нашей страны, потом уезжали и рассказывали [о мероприятии]. Что касается нашей меркантильной цели — поиска сотрудников, я слышу от членов нашей ассоциации, что после «Secon» в компанию за всю историю пришел только один человек. Наверняка, есть какой-то косвенный эффект, но прямого такого результата мы не увидели», — сказал он.

Инициатор конференции напомнил, что изначально мероприятие проводила одна компания для достижения собственных задач, а со временем оргкомитет был расширен наряду с тем, как состав ассоциации разработчиков ПО Пензенской области увеличился до десяти участников.

«На самом деле, если посмотреть, это компании относительно небольшие. По-моему, ни у одной компании больше 100 человек [...] нет. В то же время мы все прекрасно с вами видим, что на пензенском рынке присутствуют крупные IT-компании, которые в разы больше любой из наших, и мы их не видим пока под флагом нашей ассоциации», — отметил Максим Семенкин.

Вместе с тем он подчеркнул, что «плодами конференции пользуются все», независимо от того, состоят они в ассоциации «Secon» или нет.

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Руководитель «CodeInside» добавил также, что мероприятие проводится в том числе «ради фана», и эта цель, по его словам, достигнута — организаторы получают большое удовлетворение.

«Еще косвенный косвенный эффект — это некоторая visibility [заметность] региона на федеральном уровне. Мы ее подняли», — сказал Максим Семенкин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конференция разработчиков программного обеспечения «Secon» стартовала в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 19 апреля. Программа мероприятия рассчитана на два дня.

В общей сложности запланировано более 70 докладов в разных секциях, среди которых «Frontend-программирование», «Базы данных», «Мобильная разработка», «Контроль качества» и другие.

Организатором конференции является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon». С 2013 года мероприятие поддерживает правительство региона, с 2014-го соорганизатором выступает «Центр кластерного развития», с 2019-го — студия Kompot Production.