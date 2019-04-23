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В Пензе актуализируют информацию на сайтах муниципальных предприятий и мэрии

12:41 | 23.04.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился актуализировать информацию, размещенную на сайтах муниципальных предприятий, учреждений и мэрии.

В Пензе актуализируют информацию на сайтах муниципальных предприятий и мэрии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На нашем сайте и на сайтах наших учреждений не везде актуализирована информация. Посмотрите, пожалуйста, все — где-то поменялись должностные лица, где-то ушла в историю та информация, которая считалась на какой-то момент очень нужной, объективной. Особенно это касается учреждений наших, предприятий», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 23 апреля.

Виктор Кувайцев поручил курировать эту работу своему первому заместителю Сергею Волкову.

«В некоторых случаях это вводит людей в замешательство. Они не знают, куда обратиться, потому что обратились к одному должностному лицу, а его вдруг нет или координаты его неточные», — добавил глава администрации Пензы.

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