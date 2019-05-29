Утвержден порядок субсидирования при строительстве базовых станций сети в пензенских селах Связь и ИТ

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление правительства о порядке предоставления субсидии операторам сотовой связи на возмещение части затрат при строительстве базовых станций сети на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом.

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Документом установлены категории и критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение средств, цели, условия и механизм предоставления субсидий, порядок возврата в случае нарушений. Субсидия предоставляется из бюджета Пензенской области в размере 50% от понесенных и подтвержденных затрат при реализации проекта, но не более 1 млн. рублей на одну базовую станцию.

Операторы должны будут обеспечить устойчивую сотовую связь, в том числе мобильный интернет в стандарте LTE и обеспечить поддержание установленного оборудования в течение 5 лет в работоспособном состоянии.

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Приложением к постановлению определен перечень из 16 населенных пунктов Пензенской области, в которых установка базовых станций будет просубсидирована. Среди них Знаменская Пестровка в Иссинском районе, села Порзово и Лапшово Камешкирского района, Николаевка Малосердобинского района, Явлейка и Чибирлей Кузнецкого района.

Также в список вошли Старый Карлыган Лопатинского района, Топлое Малосердобинского района, Новые Пичуры Наровчатского района, Бигеево Неверкинского района, село Карамалы и железнодорожная станция Ночка в Никольском районе, Новая Студеновка в Сердобском районе, Маркино в Сосновоборском районе, Старая Яксарка в Шемышейском районе и Дигилевка в Городищенском районе.