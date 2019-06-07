В Пензе обсудили реализацию проекта «Чистое небо» Связь и ИТ

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Представители регионального управления цифрового развития, информационных технологий и связи области, администрации Пензы и ведущих операторов обсудили вопрос переноса в рамках проекта «Чистое небо» воздушных линий связи в подземную канализацию в исторической части областного центра в ходе встречи, которая прошла в офисе «Ростелекома».

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие открыл начальник управления Алексей Костин, который отметил, что муниципалитет совместно с провайдерами должен определить границы участков, на которых будет реализована задумка.

«Проект «Чистое небо» направлен прежде всего на повышение комфортной среды, туристической привлекательности и улучшение эстетического облика города. Областные и городские власти получают массу жалоб от жителей на большое количество подвеса интернет-кабелей, и сейчас эта проблема назрела, поскольку так развивать инфраструктуру связи уже нельзя», — сказал он.

В ходе встречи «Ростелеком» предложил другим операторам несколько вариантов партнерского взаимодействия по доступу в подземно-кабельные сооружения связи компании в рамках проекта «Чистое небо».

В результате участники мероприятия договорились о том, чтобы начать работы по переносу воздушных линий в сквере Учителя около педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, сообщает пресс-служба правительства региона.

24 сентября 2018 года в ходе оперативного совещания губернатор Иван Белозерцев предложил отказываться в Пензе от воздушных линий связи и электропередачи в пользу подземных при замене опор и ремонте улиц.

В частности, он обратил внимание на то, что провода портят сквер Учителя. Также глава региона призвал в новых микрорайонах Пензы уже на стадии утверждения проекта учитывать то, что проводов не должно быть видно.