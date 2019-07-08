Финалисты «Кибервызова» от «Ростелекома» пройдут обучение в сочинском «Сириусе» Связь и ИТ

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар» объявили о проведении всероссийских онлайн-соревнований по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень» среди студентов, в том числе из Пензенской области, по итогам которых финалистов ждет обучение в сочинском центре «Сириус».

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Для участия в состязаниях необходимо зарегистрироваться до 19 июля.

Первый этап — онлайн-соревнование по информационной безопасности — продлится сутки, с 20 по 21 июля. В качестве ключевой темы выбрана защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности.

Оценивать работы планируется с использованием автоматизированной системы — чем больше людей решат задачу, тем меньше будет ее «стоимость». Рейтинг участников намечено обновлять в реальном времени на сайте соревнований.

Второй этап состоится 22–24 июля. В ходе него 60 студентов, набравших максимальное количество баллов, пройдут Skype-интервью с экспертами компании «Ростелеком-Солар».

По результатам отбора будут определены 40 финалистов. Они в сентябре отправятся в образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучение по кибербезопасности.

Программа будет включать в себя теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики.

Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые поделятся опытом в вопросах защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Как отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, в настоящее время в России существует колоссальный спрос на экспертов, способных бороться с киберугрозами, поэтому компания взяла на себя важную миссию по созданию кадрового резерва и помощи талантливым студентам.

«Мы стремимся создать цепочку взаимодействия «школа — вуз — работодатель», которая позволит взрастить по-настоящему высококлассных специалистов в сфере информационной безопасности. Для студентов такие образовательные проекты, как «Сириус» — отличная возможность реализовать себя в профессии, начав карьеру в компании, лидирующей на российском рынке информационной безопасности», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала компании «Ростелеком», сильнейшие участники соревнований смогут пройти стажировку в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.