Лузгин поставил задачу по развитию «Открытой Пензы» в качестве городского портала Связь и ИТ

Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Мэр Андрей Лузгин поставил задачу по дальнейшему развитию сайта «Открытая Пенза» в качестве городского портала, позволяющего муниципальным учреждениям и предприятиям, а также управляющим, обслуживающим и ресурсоснабжающим организациям осуществлять в электронном виде прием заявок, касающихся проблем в сфере ЖКХ и благоустройства.

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«Нужно регламент работы с порталом доработать для того, чтобы мы видели конечный результат — решилась ли проблема граждан», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в среду, 6 ноября.

По словам Андрея Лузгина, в настоящее время взаимодействие представителей власти с данным интернет-ресурсом ограничивается переадресацией проблемы исполнителю.

«На этом мы считаем, что наша миссия по работе с обращениями граждан закончена, что на самом деле не очень корректно», — пояснил мэр.

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Он добавил, что при необходимости следует не только внести изменения в регламент, который утверждается распоряжением администрации Пензы, но и доработать сайт.

«Владелец портала готов пойти нам навстречу», — отметил Андрей Лузгин.

Согласно пользовательскому соглашению, портал «Открытая Пенза» находится в собственности акционерного общества «Оператор электронного правительства» (АО «ОЭП»).

Интернет-ресурс предусматривает возможность размещения пользователем информации о проблеме и отслеживания статуса ее решения.

Также имеется функция подачи инициативы, которая при определенных условиях может быть рассмотрена администрацией Пензы.