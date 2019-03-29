Комфортная Пенза: как технологии могут улучшить жизнь в городе Статьи

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Повседневная жизнь горожан за последние годы изменилась кардинально. Работа зачастую уже не имеет такой жесткой привязки к месту и времени, как еще 10 лет назад. Под это подстроились сфера услуг и торговля: ночным визитом в магазин за хлебом сегодня никого не удивишь. Выросли скорости — в деловой сфере, учебе, личной жизни, на дорогах, да и вообще, пожалуй, везде. Вероятно, поэтому люди стали больше ценить комфорт и технологии, способные сберечь драгоценное время, причем не только в масштабах своей квартиры или дома, но и целого города.

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Каждый из нас по-своему воспринимает Пензу и уровень комфорта здесь. Давайте порассуждаем о том, как современные технологии могли бы повысить его и сделать наш город более привлекательным.

В основе всего — взаимодействие с жителями

По мнению президента ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», руководителя компании «CodeInside» Максима Семенкина, при решении городских проблем в первую очередь необходимо добиться прозрачности, например, с помощью запуска портала с картой реконструкции и уборки дорог, позволяющей узнать, какая организация отвечает за определенный участок и кто контролирует качество работ.

«Для этого особо ничего не надо. Нужна только информационная платформа, которая сделает эти моменты прозрачными», — говорит Максим Семенкин.

Подобный проект реализуется в Перми. Одновременно на интернет-ресурсе фиксируются городские проблемы, и отображается информация об их решении.

В нашем городе пытались сделать что-то подобное — до сих пор работает сайт «Открытая Пенза», но, по наблюдениям Максима Семенкина, бывает, что формально задачи закрываются, а по факту даже при статусе «Проблема решена» вопрос может оставаться открытым, потому что на это попросту нет денег.

Уборка улиц и общественный транспорт

Само собой, надо заниматься и конкретными задачами. Так, по словам собеседника, контролировать уборку дорог от снега зимой помогла бы аэрофотосъемка с беспилотника и автоматическое построение карт очистки улиц. Наладить работу общественного транспорта можно с помощью датчиков ГЛОНАСС, а для пассажиров запустить приложение с фактическим расписанием. В Пензе такое есть, но пользоваться сервисом затруднительно. Например, на карте приложения видно, что приближается маршрутка №4, а по факту приезжает №2. Хотя к остановке может подъехать и та, которой вообще нет на карте.

«По городскому транспорту какие еще интересные вещи можно сделать? Брать у сотовых операторов статистику о том, как перемещаются потоки людей в разное время суток. Исходя из этого, можно оптимизировать движение городского транспорта. Было бы очень удобно и полезно знать, кто куда едет на работу и где какие нужны маршруты», — добавляет Максим Семенкин.

Он подчеркивает, что общественный транспорт должен быть комфортным. Это значит, что зимой там тепло, летом — прохладно, он ходит четко по расписанию, как во многих европейских городах.

Еще одно направление для применения современных технологий — развитие каршеринга, проката велосипедов, электроскутеров и электробайков.

«Я такую штуку видел в Адлере, в Сочи. Очень удобно — много по городу стоянок, и за какие-то небольшие деньги ты можешь взять и переместиться: через приложение ты видишь, где есть ближайший к тебе велосипед, берешь его, доезжаешь, куда надо, смотришь, где рядом есть стоянка, и оставляешь его», — говорит глава ассоциации разработчиков ПО.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков согласен с тем, что в Пензе проблемы с транспортом надо решать в первоочередном порядке. Он выступает за то, чтобы организация дорожного движения осуществлялась на основе компьютерного моделирования с учетом максимальной пропускной способности.

«Необходимо рассчитать, где какой знак поставить, сколько секунд должен гореть тот или иной светофор, и управлять этими параметрами в течение дня», — поясняет общественник.

По его словам, целесообразно оснастить весь общественный транспорт едиными датчиками и отображать движение в приложениях и системах мониторинга. Также следует предоставить открытые транспортные API разработчикам.

«Регулирование потоков транспорта должно происходить на основе данных, а не интуитивно», — уверен Олег Шарипков, указывая при этом на необходимость внедрения бесконтактных платежных систем и проездных билетов.

Экология и заборы

В числе других актуальных для Пензы задач руководитель НКО называет возможность отслеживания жителями уровня загрязнения воздуха и воды, для чего опять-таки требуется предоставить открытые API разработчикам приложений.

Помимо этого, Олег Шарипков предлагает вести учет всех деревьев в черте города, что, бесспорно, крайне актуально. Случаи, когда зеленые насаждения попросту вырубают в угоду чьим-то бизнес-интересам, пожалуй, давно уже перестали быть редкостью.

Еще общественник считает важным создать карту проходов через огороженные территории, а также ввести своего рода обременение для тех, кто устанавливает заборы — обязать их строить обходные тротуары и прокладывать пешеходные маршруты.

Дешевое питание для малоимущих

Если немного отвлечься от жилищно-коммунальных и транспортных проблем, то возникают совсем неожиданные идеи, которые можно реализовать в Пензе. Одну из них озвучила начальник управления международных связей Института международного сотрудничества ПГУ, учредитель образовательного центра «Лингва», председатель комитета по развитию женского предпринимательства реготделения «Опоры России» Ольга Мещерякова.

Она рассказывает, как в прошлом году в Пензенском государственном университете во время конкурса красоты «Folk Queen» студентка из Индии предложила создать сервис по обеспечению очень дешевым питанием малоимущих граждан.

«Сначала я к идее отнеслась скептически, но когда подняла статистику, оказалось, что ниже прожиточного минимума живут десятки тысяч наших сограждан. С другой стороны, многие организации общепита — кафе, рестораны, а также магазины — не могут реализовать продукцию в установленные сроки или в том объеме, который произвели. Было бы здорово создать «умную» программу и саму инфраструктуру по сбору, упаковке и передаче еды действительно нуждающимся. Подобный проект есть в некоторых странах, в том числе и в Индии», — поясняет Ольга Мещерякова.

В пользе такой инициативы сомневаться не приходится.

Осуществить мечту и научиться чему-то новому

Еще одно направление, в котором современные технологии могли бы принести пользу — образование. Здесь большой простор для фантазии.

Как отмечает Ольга Мещерякова, у многих из нас есть мечта научиться чему-то новому: танцевать, освоить бисероплетение, общаться на иностранном языке и так далее, но для этого нет средств или возможностей. Решением могла бы стать некая платформа, которая позволила бы состыковать тех, у кого есть потребность в учебе, и тех, кто может финансово поддержать эту идею.

«Это, кстати, может быть и сама образовательная организация — колледж, учебный центр, досуговый центр. Такая «умная» платформа позволит многим обрести навыки, о которых давно мечтали», — рассуждает начальник управления международных связей.

Также необходимо обратить внимание и на образование в традиционном понимании. Некоторые придерживаются мнения, что тот формат, в каком оно существует в наши дни, безнадежно устарел — он отстает от требований научной мысли, общества и времени. В этих условиях предпринимаются попытки внедрять блокчейн-технологии в образование и менять подходы к обучению.

«Эксперты говорят сейчас, что если учебная организация не предложит востребованное обучение по своим программам онлайн, то через 5 лет ее уже не будет на рынке. Я склонна с этим согласиться», — признается Ольга Мещерякова.

По ее словам, «умные» технологии, безусловно, надо использовать и для решения проблем с вывозом мусора, и для создания доступной среды для инвалидов, и в целом для проявления заботы о жителях, к примеру, в случаях, когда теряются дети или пожилые люди не могут самостоятельно найти дорогу домой.

Безопасность и «умный» свет на набережной в центре Пензы

Не так давно были обозначены перспективы реализации проекта «Умный город» в Пензе. Один из блоков затрагивает сферу безопасности.

Как сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, к инфраструктуре аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» подключено 80 новых цифровых IP-камер. Получаемое с их помощью изображение выводится, в частности, на автоматизированные рабочие места в отделах полиции, а с конца 2018 года за ситуацией также могут следить специалисты единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«На 2019 год запланировано подключение 40 дополнительных видеокамер к существующему телекоммуникационному оборудованию АПК «Безопасный город». К данной системе подключаются внутридворовые территории, осуществляется круглосуточный мониторинг общественной безопасности», — уточняет мэр.

Говоря о передовых технологиях, которые актуальны для Пензы, он приводит в пример централизованное автоматизированное управление наружным освещением. Его планируется внедрить при благоустройстве набережной реки Суры. Также прорабатывается вопрос повышения энергоэффективности уличного освещения.

В сфере управления дорожным движением в Пензе тоже есть некоторые положительные сдвиги. На перекрестке улиц Антонова, Измайлова и Стрельбищенской установлен автоматизированный комплекс. С помощью видеокамер движение транспорта отслеживается в реальном времени, информация передается на экраны в диспетчерском центре, что позволяет регулировать работу светофоров и предотвращать возникновение пробок.

Благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») эту систему намечено использовать и на других перекрестках.

«В этом году планируется охватить пять светофорных объектов на пересечении улиц Свердлова и Баумана, Окружной и Мира, Окружной и Воронова, Каракозова и Луначарского, Ново-Тамбовской и Вишневой», — говорит Виктор Кувайцев.

Внедрению передовых технологий мэр Пензы отводит важную роль, отмечая, что развитие инфраструктуры благотворно влияет не только на качество жизни горожан, но и на интерес со стороны потенциальных инвесторов.

Только комплексный подход

Модернизировать городское хозяйство Пензы необходимо, но делать это нужно не точечно, а поступательно развивая и дорабатывая единую платформу «умного» города. Так считает директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

«Ситуация, с которой уже сейчас сталкиваются российские города, пытающиеся начать единую цифровизацию, в том числе в сфере ЖКХ — разрозненность и «лоскутность» уже имеющихся разработок. К примеру, энергетики работают по своей системе «умного» учета, коммунальщики — по другой, которую тоже разработали самостоятельно. В итоге свести все данные воедино и прийти к системе расчетов «единого окна» для потребителя, к которой все сейчас стремятся, невозможно или очень сложно», — отмечает он.

Первыми кирпичиками в фундаменте будущей «умной» Пензы, по мнению Павла Плясенко, могут стать «умные» дома, в частности, многоэтажки, оборудованные датчиками потребления ресурсов.

Это ощутимая экономия, в первую очередь для управляющих компаний — не нужно тратить время на обход подъездов и снятие показаний, все данные автоматически поступают диспетчеру или в единую систему управления. Датчики также позволяют выявить протечки, задымленность и теплопотери.

«Это далеко не весь функционал «умного» дома. К примеру, можно оснастить двери в подъезды интеллектуальным видеонаблюдением, которое будет распознавать лица находящихся в базе МВД преступников и блокировать вход в здание. «Умная» парковка рядом с домом сообщит автовладельцу через приложение, где есть свободное место, а «умная» мусорка отправит сигнал диспетчеру, когда будет пора вывозить отходы. Звучит фантастично, но на самом деле это уже реальность. В конце прошлого года мы запустили пилотный «умный» квартал в городе Арске в Татарстане и готовы применить свой опыт в других регионах, в том числе и в Пензе», — рассказывает Павел Плясенко.

Сформировать заказ на модернизацию

В деле внедрения современных технологий ключевую роль играет финансирование. Такого мнения придерживается директор детского технопарка «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев.

«Умные» технологии не могут быть без «умного» финансирования, а как его наладить — вопрос достаточно сложный», — говорит он.

По мнению Дениса Тимирбаева, по большому счету, пока ничего «умного» в городе практически нет. В этой ситуации теоретически можно выступать за внедрение любой имеющейся на сегодняшний день технологии. Но одно дело — предлагать, другое — делать. Поэтому, по словам руководителя технопарка, можно испробовать следующий подход. Чтобы нововведения были правильно восприняты населением и востребованы, надо, чтобы социум стал своего рода «заказчиком» модернизации. Для этого следует провести мозговой штурм, некую форсайт-сессию, в ходе которой активные жители, которые впоследствии готовы участвовать в воплощении идей, независимые эксперты, компании, заинтересованные в реализации программ модернизации, и представители власти смогут обозначить конкретные приоритетные задачи и определить пути их решения.

«Грубо говоря, мэрия заявляет: «Мы готовы модернизировать город, потратить сколько-то рублей, но для этого нам необходимо понимание, что нужно общественности, чтобы она это приняла». Пусть тогда общественность и думает, на что тратить деньги. Пусть граждане разрабатывают сами это пространство, вносят предложения. При этом они будут осознавать, что большинство нововведений они будут воплощать сами», — поясняет Денис Тимирбаев.

Он считает, что вопрос не в том, какие именно инновации нужно внедрить, а как социум на них будет реагировать.

Вместо заключения

Попытки на уровне города заняться совместным проектированием будущего в Пензе уже предпринимались. С тех пор прошло несколько лет. Сменилось руководство региона и муниципального образования, претерпел изменения бизнес, который подстроился под новые экономические реалии, иными стали городские сообщества, да и в целом некоммерческий сектор. Появились новые лидеры мнений.

Возможно, сейчас как раз самое удачное время вернуться к такому формату и посмотреть в сторону тех, кто реально заинтересован, чтобы Пенза стала современным и комфортным для жизни городом, кто готов делиться идеями, вкладываться в развитие инфраструктуры и предлагать, как добиться максимального результата в условиях ограниченности ресурсов.

Светлана Полосина