«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами два дома в «Новых берегах» под Пензой Связь и ИТ

Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами два первых дома, построенных на территории арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области.

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По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, специалисты компании развернули в каждой квартире индивидуальную беспроводную сеть, чтобы жителям был доступен интернет.

«В пользование новоселам мы предоставили ТВ-приставки Wink со встроенным модулем Wi-Fi», — добавил он, уточнив, что теперь у резидентов «Новых берегов» появилась возможность смотреть более 200 каналов, а также тысячи фильмов и сериалов в цифровом качестве.

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В свою очередь исполнительный директор АНО «Квартал Луи», инициатор проекта «Новые берега» Мария Львова-Белова обратила внимание на то, что арт-поместье возводится за городской чертой, поэтому вопрос строительства современных оптических линий связи играл немаловажную роль.

«Новые берега» — место жительства и работы людей с разной формой инвалидности. К нам из разных регионов приехали более 20 человек — семьи с приемными детьми, молодые семейные пары. Многие интересовались, будет ли надежный интернет в сельской местности. Мы им отвечали, что эту задачу взял на себя «Ростелеком». Спасибо компании за предоставленные возможности», — сказала она.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе провайдера, в 2020 году оптика появится в производственных помещениях, учебных классах и мини-гостинице.