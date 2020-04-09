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«Ростелеком» обеспечил связью подразделения компании «Восток-Сервис» в Пензе и Кузнецке

13:52 | 09.04.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами действующие в Пензе и Кузнецке подразделения группы компаний «Восток-Сервис», которая специализируется на производстве и поставке спецодежды и средств индивидуальной защиты.

«Ростелеком» обеспечил связью подразделения компании «Восток-Сервис» в Пензе и Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации провайдера, были построены волоконно-оптические линии связи, подключены высокоскоростной интернет и «Виртуальная АТС».

Современные технологии позволили оптимизировать процесс обработки вызовов, поступающих на единый номер: «умная» телефония сама находит свободную линию и переводит звонок на специалиста.

В центральном офисе на улице Либерсона в Пензе созданы условия как для очного, так и для дистанционного общения с клиентами.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, провайдера и группу компаний «Восток-Сервис» связывают давние партнерские отношения.

«Приятно, что сферы нашего сотрудничества расширяются», — сказал он, обратив внимание на то, что при создании инфраструктуры связи для этой компании использованы современные телеком-решения, которые отвечают всем требованиям заказчика и помогают ему в решении производственных задач.

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