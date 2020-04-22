МТС помогла организовать удаленную работу сотрудников пензенского филиала IBS Связь и ИТ

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Телекоммуникационный оператор МТС помог организовать удаленную работу сотрудников пензенского филиала компании IBS, которая занимается созданием систем управления, внедрением бизнес-приложений, разработкой программного обеспечения и другими направлениями деятельности.

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Как сообщил начальник отдела информационных технологий ООО «ИБС Объединенные центры обслуживания» Игорь Горбач, в Пензе располагается высокотехнологичный колл-центр IBS, который обслуживает российских ритейлеров.

«Мы еще в середине марта перевели почти 600 сотрудников центра на удаленную работу из дома, чтобы обеспечить их безопасность в период пандемии нового коронавируса. Одной из важных задач было быстро обеспечить стабильное интернет-соединение, так как от этого напрямую зависит качество и скорость нашей работы. Компания МТС смогла оперативно предоставить нужное количество USB-модемов и в течение двух дней подключить к сети наших сотрудников. Мы благодарны команде МТС за качественный сервис», — сказал он.

В свою очередь директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко отметил, что в настоящее время на рынке IT-сервисов, помогающих бизнесу перейти на удаленную работу, заметен быстрый рост.

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«Это касается и совсем простых услуг, как, например, предоставление сотрудникам доступа в интернет через мобильный модем или «провода», так и более сложных продуктов, позволяющих организовать на дому настоящий офис «под ключ». Среди пензенских компаний мы сейчас видим увеличение спроса на облачные сервисы, благодаря которым сотрудников можно обеспечить надежным доступом к защищенной корпоративной информации; виртуальные АТС, позволяющие не терять звонки на офисные номера, а сразу перераспределять их на мобильные телефоны менеджеров; и виртуальные рабочие места (VDI) с возможностью установки необходимого программного обеспечения», — пояснил он.

По его словам, учитывая то, что бизнесу не всегда просто адаптироваться к новым условиям, МТС открыла бесплатный тестовый доступ почти ко всем своим продуктам, с помощью которых можно организовать дистанционную работу.

«Это сделано для того, чтобы компании сами могли оценить, подходит им тот или иной сервис или нет», — уточнил Павел Плясенко.