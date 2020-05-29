В Пензе юные программисты получили призы от «Ростелекома» по итогам «Весны на Марсе» Связь и ИТ

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Юные слушатели курсов по программированию «Алгоритмика», создавшие девять лучших проектов в ходе онлайн-конкурса «Весна на Марсе», получили призы и подарочные сертификаты от «Ростелекома».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Наша компания всегда поддерживает инициативы, направленные на популяризацию информационных технологий. Ребята самостоятельно придумывали сюжеты для игр и мини-мультфильмов, рисовали и готовили различные проекты. Школьники доказали, что заниматься цифровым творчеством можно не только в классе, но и дома», — прокомментировал итоги состязания пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

Всего в конкурсе, проходившем с 20 апреля по 18 мая, приняли участие более 20 детей. Они создавали мини-мультфильмы и разрабатывали игры о полете на Марс с использованием языков Scratch и Python.

Ученики получали домашние задания и дополнительные материалы от преподавателей и делились своим опытом в социальных сетях. Их работы оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели «Алгоритмики» и представители «Ростелекома».

По словам организатора конкурса «Весна на Марсе» Дарьи Тришиной, проекты по программированию не помешали занятиям в основной школе, которые из-за ситуации с коронавирусом проходили в дистанционном формате.

«Более того, они помогли ребятам стать собраннее и ответственнее отнестись к заданиям», — отметила она.

Как пояснил призер конкурса, автор работы «Мышиная весна на Марсе» Алексей Депутатов, выигравший наушники, вслед за Scratch и Python он планирует начать изучать Java.

«Уже знаю, что буду совершенствовать в своей игре в следующий раз: сделаю больше спрайтов, изменю фон и добавлю музыку», — сказал он.