EN
15:44:37 Вторник, 16 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 915 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 75 человек выздоровели, 31 пациент умер

Резиденты «Новых берегов» будут пользоваться возможностями Wink на различных устройствах

11:36 | 16.06.2020 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Люди с инвалидностью, проживающие в арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области, смогут пользоваться возможностями видеосервиса Wink на различных мобильных устройствах благодаря бесплатной опции «Мультискрин». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Резиденты «Новых берегов» будут пользоваться возможностями Wink на различных устройствах

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Специалисты провайдера установили Wink на 20 персональных гаджетов пользователей», — уточнили в компании.

Как отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков, опция «Мультискрин» существенно расширяет возможности Wink.

Читайте также

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами два дома в «Новых берегах» под Пензой

«Имея всего одну учетную запись, жители «Новых берегов» могут смотреть более 200 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов на любом мобильном устройстве. К одному аккаунту можно подключить до пяти гаджетов с функцией передачи данных. Это удобно: видеосервис легко использовать в любом месте, где есть интернет», — сказал он.

По словам резидента арт-поместья Евгения Бусыгина, семья которого заселилась в «Новые берега» одной из первых, в квартире изначально был интернет и Wink с ТВ-приставкой от провайдера, и теперь они с женой могут смотреть доступный контент там, где хочется.

«Моей супруге комфортнее смотреть телевидение на планшете. Особенно это удобно во время домашних хлопот на кухне», — пояснил он, добавив, что с наступлением лета она также стала выезжать на территорию арт-поместья на прогулку и брать планшет с собой.

Новости партнеров
Читайте также
В Пачелмском районе ликвидирована нарколаборатория В Пензе будет активизирована работа по продаже неиспользуемого муниципального имущества
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 13 детей Конкурс профмастерства среди штукатуров-маляров организовали в Спасском соборе Пензы
В Пензе организована проверка по факту гибели мужчины, тело которого обнаружено в Суре Под Пензой женщина лишилась почти 660 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама