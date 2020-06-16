Резиденты «Новых берегов» будут пользоваться возможностями Wink на различных устройствах Связь и ИТ

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Люди с инвалидностью, проживающие в арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области, смогут пользоваться возможностями видеосервиса Wink на различных мобильных устройствах благодаря бесплатной опции «Мультискрин». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Специалисты провайдера установили Wink на 20 персональных гаджетов пользователей», — уточнили в компании.

Как отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков, опция «Мультискрин» существенно расширяет возможности Wink.

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«Имея всего одну учетную запись, жители «Новых берегов» могут смотреть более 200 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов на любом мобильном устройстве. К одному аккаунту можно подключить до пяти гаджетов с функцией передачи данных. Это удобно: видеосервис легко использовать в любом месте, где есть интернет», — сказал он.

По словам резидента арт-поместья Евгения Бусыгина, семья которого заселилась в «Новые берега» одной из первых, в квартире изначально был интернет и Wink с ТВ-приставкой от провайдера, и теперь они с женой могут смотреть доступный контент там, где хочется.

«Моей супруге комфортнее смотреть телевидение на планшете. Особенно это удобно во время домашних хлопот на кухне», — пояснил он, добавив, что с наступлением лета она также стала выезжать на территорию арт-поместья на прогулку и брать планшет с собой.