«Ростелеком» протянул в Пензенской области более 2 тыс. км оптики за 5 лет Связь и ИТ

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. «Ростелеком» построил за 5 лет в Пензенской области свыше 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи по программе «Устранение цифрового неравенства» («УЦН»).

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе провайдера, в сентябре двухтысячный километр оптики проведен в селе Танеевка Лунинского района.

Ожидается, что в ближайшее время там заработает новая бесплатная точка доступа к интернету, которая станет 200-й из 228 — именно столько малонаселенных пунктов региона участвуют в программе «УЦН».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

До конца 2020 года «Ростелеком» планирует протянуть оптику до 28 сел, расположенных в Бековском, Бессоновском, Мокшанском, Земетчинском, Лунинском и Сердобском районах Пензенской области.

По словам жителей села Овчарного Нижнеломовского района, которые уже оценили преимущества бесплатного подключения к интернету, с помощью точки доступа они могут выходить на связь с родными и близкими, оформлять на портале госуслуг заявки на получение документов, оплачивать счета и пользоваться другими возможностями.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, завершение программы «УЦН» является значимым событием для компании.

«Мы выполнили большой объем работ и создали инфраструктуру связи, которая имеет огромный потенциал для цифровизации региона. Высокоскоростная сеть передачи данных, дотянувшаяся до самых удаленных поселений, позволит быстрее находить технологические решения для подключения цифровых сервисов предприятиям и организациям», — сказал он.