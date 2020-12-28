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«Ростелеком» подключил к оптике 65-тысячного абонента в Пензенской области

11:30 | 28.12.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Число абонентов, подключенных к цифровым сервисам на базе оптической сети передачи данных «Ростелекома», достигло в Пензенской области 65 тысяч.

«Ростелеком» подключил к оптике 65-тысячного абонента в Пензенской области

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

По данным пресс-службы компании, юбилейным абонентом стал житель села Засечного Пензенского района Александр Ермишов, выбравший интернет, видеосервис Wink и мобильную связь в одном пакете.

Специалист провайдера установил на мобильные устройства членов семьи Александра Ермишова приложение Wink, активировал его и настроил личный кабинет.

Исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков вручил супругам Ермишовым и их детям умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся».

«Подключение к услугам по оптике юбилейного абонента — радостное и ожидаемое событие для нашей компании. Абонентская база «Ростелекома» растет, мы развиваемся. Отрадно, что ассортимент наших услуг и доступность предложений привлекает все больше клиентов», — сказал он.

В свою очередь Александр Ермишов пожелал компании дальнейшего развития.

«Провайдер предоставляет много возможностей всем членам нашей семьи: для меня интернет — это работа, а для детей — учеба», — отметил он.

По информации «Ростелекома», оптическая сеть передачи данных охватывает в Пензенской области более 2,7 тыс. многоквартирных домов. Услугами связи пользуются жители Пензы, Кузнецка, Каменки, Сердобска и районов области.

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