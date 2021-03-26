В Пензе лицеистам рассказали о Wink+, домашнем видеонаблюдении и умной колонке «Капсула» Связь и ИТ

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Старшеклассники губернского лицея Пензы познакомились с принципами работы ТВ-приставки Wink+, умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» и сервиса видеонаблюдения в ходе очередного занятия в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком», состоявшегося в пятницу, 26 марта.

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Для более эффективного взаимодействия со специалистами оператора учащиеся разделились на три группы.

Под руководством Светланы Бабуриной школьники изучили, как функционирует Wink+. Они самостоятельно подключили приставку, оценили ее функционал и интерфейс приложения. Во время занятия учащиеся задали интересующие вопросы о доступных телеканалах, новинках в онлайн-кинотеатре и предлагаемых подписках.

Евгений Кулешов рассказал старшеклассникам о видеонаблюдении от «Ростелекома». Он представил коробочное решение, позволяющее удаленно присматривать за оставшимися дома пожилыми членами семьи, младшими братьями и сестрами, а также за ситуацией на улице, например, на загородном участке или стоянке.

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В свою очередь Дмитрий Анисимов познакомил лицеистов с умной колонкой «Капсула». Он акцентировал внимание на технологиях искусственного интеллекта, которые в последнее время активно совершенствуются. Старшеклассники узнали, каким образом осуществляется взаимодействие данного устройства с другими и как голосовой помощник понимает различные команды, в частности, о переключении каналов и изменении громкости.

В завершение занятия учащиеся поделились своими впечатлениями и высказали ряд предложений, касающихся возможных направлений совершенствования коробочных продуктов «Ростелекома».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Познавательный «Ростелеком», который стартовал в Пензе в феврале, рассчитан на несколько месяцев. Он призван познакомить старшеклассников с профессиями будущего, технологическими трендами и инновационными сервисами.

Проект ориентирован на учеников профильных 10 классов губернского лицея и лицея современных технологий управления №2. Специалисты компании проводят для них серию тематических занятий.