EN
22:56:09 Пятница, 26 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО Олег Мельниченко. Биографическая справка

В Пензе лицеистам рассказали о Wink+, домашнем видеонаблюдении и умной колонке «Капсула»

18:07 | 26.03.2021 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Старшеклассники губернского лицея Пензы познакомились с принципами работы ТВ-приставки Wink+, умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» и сервиса видеонаблюдения в ходе очередного занятия в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком», состоявшегося в пятницу, 26 марта.

В Пензе лицеистам рассказали о Wink+, домашнем видеонаблюдении и умной колонке «Капсула»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для более эффективного взаимодействия со специалистами оператора учащиеся разделились на три группы.

Под руководством Светланы Бабуриной школьники изучили, как функционирует Wink+. Они самостоятельно подключили приставку, оценили ее функционал и интерфейс приложения. Во время занятия учащиеся задали интересующие вопросы о доступных телеканалах, новинках в онлайн-кинотеатре и предлагаемых подписках.

Евгений Кулешов рассказал старшеклассникам о видеонаблюдении от «Ростелекома». Он представил коробочное решение, позволяющее удаленно присматривать за оставшимися дома пожилыми членами семьи, младшими братьями и сестрами, а также за ситуацией на улице, например, на загородном участке или стоянке.

Читайте также

В Пензе очередное занятие в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком» посвятили кибербезопасности

В свою очередь Дмитрий Анисимов познакомил лицеистов с умной колонкой «Капсула». Он акцентировал внимание на технологиях искусственного интеллекта, которые в последнее время активно совершенствуются. Старшеклассники узнали, каким образом осуществляется взаимодействие данного устройства с другими и как голосовой помощник понимает различные команды, в частности, о переключении каналов и изменении громкости.

В завершение занятия учащиеся поделились своими впечатлениями и высказали ряд предложений, касающихся возможных направлений совершенствования коробочных продуктов «Ростелекома».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Познавательный «Ростелеком», который стартовал в Пензе в феврале, рассчитан на несколько месяцев. Он призван познакомить старшеклассников с профессиями будущего, технологическими трендами и инновационными сервисами.

Проект ориентирован на учеников профильных 10 классов губернского лицея и лицея современных технологий управления №2. Специалисты компании проводят для них серию тематических занятий.

Новости партнеров
Читайте также
Пенза в 2020 году сэкономила на закупках 832 млн. рублей Муниципальный долг Пензы на начало 2021 года составил 5,3 млрд. рублей — мэр
На пополнение фондов библиотек Пензенской области планируется направить 2,3 млн. рублей В Каменском районе в результате ДТП погибли два человека
Пензячка перевела неизвестным 280 тыс. рублей, пытаясь предотвратить кражу денег В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама