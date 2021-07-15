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В видеосервисе Wink стал доступен раздел «Академия» с развивающим контентом

09:21 | 15.07.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Раздел «Академия» с развивающим контентом стал доступен пользователям видеосервиса Wink, в том числе проживающим в Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившего в ИА «PenzaNews».

В видеосервисе Wink стал доступен раздел «Академия» с развивающим контентом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Здесь можно найти увлекательные видеолекции от Arzamas, «Прямой речи», «Нетологии» и «Синхронизации», а также подборку документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг. Есть и эксклюзивный контент, например, видеоверсии знаменитых концертов «Классика на Дворцовой», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в «Академии» собраны лекции по истории литературы и живописи, психологии и другим направлениям.

«Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, подготовке к собеседованию, цифровым знаниям, эмоциональному интеллекту и даже созданию интересных презентаций», — сказано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что новый раздел будет полезен тем, кто изучает иностранные языки, интересуется документальными фильмами, а также хочет посмотреть видеозаписи музыкальных, драматических и кукольных спектаклей.

По словам директора по контентной политике «Ростелекома» Александра Косарима, в 2020 году, когда люди стали проводить дома больше времени, компания зафиксировала рост просмотров в Wink.

«На первом этапе он был связан с развлекательным контентом — фильмами и сериалами. Однако уже через несколько недель начал расти интерес к развивающим и обучающим материалам: люди стали активнее смотреть видео про фитнес и кулинарию, культуру и искусство, путешествия, документальные и научно-популярные фильмы. Заметно увеличились просмотры видеолекций. К счастью, спрос на дополнительные знания сохраняется и сегодня, поэтому мы собрали весь развивающий контент в одном разделе «Академия», — сказал он.

Александр Косарим особо обратил внимание на то, что там представлено много интересного и для «лириков», увлекающихся историей, литературой и искусством, и для «физиков», предпочитающих точные науки.

«Коллекция «Академии» будет постоянно расширяться», — подчеркнул он.

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