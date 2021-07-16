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Подписано постановление об информационной системе управления единой виртуальной инфраструктурой

10:37 | 16.07.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Государственная информационная система Пензенской области «Информационная система управления единой виртуальной инфраструктурой» (ГИС ИСУЕВИ) будет создана в регионе. Соответствующее постановление облправительства подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Подписано постановление об информационной системе управления единой виртуальной инфраструктурой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Определить государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион» оператором государственной информационной системы Пензенской области «Информационная система управления единой виртуальной инфраструктурой», — сказано в документе.

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В нем отмечается, что ГИС ИСУЕВИ будет функционировать на базе центра обработки данных регионального правительства.

Из постановления следует, что организационное, нормативно-правовое и методическое сопровождение системы будет осуществлять уполномоченный орган — управление цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области, а обеспечивать ее устойчивое функционирование — оператор (ГБУ «Безопасный регион»).

«ГИС ИСУЕВИ создается с целью организации защищенной ИТ-инфраструктуры ЦОД ППО [центра обработки данных правительства Пензенской области] и размещения в нем системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также иных ИС [информационных систем] абонентов», — поясняется в документе.

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