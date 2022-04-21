«Ростелеком» охватил оптикой частный сектор на острове Пески в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. «Ростелеком» запустил в эксплуатацию оптическую сеть в частном секторе на острове Пески в Пензе.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как отмечается в сообщении пресс-службы оператора, микрорайон со всех сторон окружен рекой Сурой, поэтому основная магистральная линия связи была протянута от ближайшей муфты на улице Урицкого по Казанскому мосту, соединяющему остров с центральной частью города.

«Теперь 226 домовладельцев могут подключить цифровые сервисы на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network), обеспечивающей высокую скорость передачи данных. Специалисты компании построили распределительную кабельную сеть на улицах частного сектора протяженностью более 2 км. В апреле услугами начали пользоваться первые клиенты», — сказано в пресс-релизе.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, жители острова, который является небольшим по размеру, но имеет очень плотную застройку, часто обращались с просьбой провести модернизацию линий связи и заменить медную инфраструктуру на оптическую, чтобы пользоваться интернетом на высокой скорости.

«Мы составили схему строительства и согласовали ее с различными городскими службами. Теперь на острове появилась современная сеть, позволяющая пользоваться различными онлайн-сервисами без ограничений», — подчеркнул он.

По воспоминаниям жителя острова Пески Сергея Егорова, комфортные условия для жизни в микрорайоне появлялись постепенно; из услуг связи сначала стала доступна телефония, а затем и интернет по медному проводу.

«Скорости давно уже не хватало, особенно в вечернее время, когда все члены семьи включали Wi-Fi и пользовались гаджетами. С приходом оптики интернет разогнался с 6 до 500 Мбит/с. Благодаря новой сети появилась возможность установить камеру уличного видеонаблюдения. Об этом мы давно мечтали и очень рады произошедшим переменам», — сказал Сергей Егоров.