Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения Связь и ИТ

Пенза, 24 мая 2022. PenzaNews. Цифровая мультимедийная платформа Wink, которой пользуются в том числе более 55 тыс. жителей Пензенской области, после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения. Это следует из сообщения пресс-службы оператора, поступившего в ИА «PenzaNews» во вторник, 24 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что платформа Wink, созданная силами внутренней команды разработчиков группы компаний «Ростелеком», объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра; она позволяет пользователям просматривать контент на разных устройствах.

«Можно начать смотреть кино на экране телевизора, а продолжить — на смартфоне. Есть возможность заранее скачать фильм или сериал на мобильное устройство и посмотреть его, даже когда нет доступа в интернет», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте указано также, что в Wink предусмотрены функция управления просмотром, которая, в частности, позволяет ставить прямой эфир на паузу, и сервис «Родительский контроль».

Кроме того, из сообщения следует, что на данный момент в Wink представлено более 400 телеканалов, свыше 60 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, концертов, документального и развивающего видеоконтента, восемь радиостанций.

Как отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, развитие видеосервиса Wink подтверждает, что компания способна самостоятельно создавать востребованные цифровые сервисы.

«Мы последовательно расширяем и укрепляем компетенции по внутренней разработке IT-решений для всех сегментов бизнеса. Мы продолжим выполнять стратегическую задачу — создавать и развивать отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли. Мы благодарны пользователям за обратную связь, которую обязательно учитываем при развитии сервиса и доработке ПО», — сказал он.