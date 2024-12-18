МТС расширила покрытие сети LTE в Кузнецке Связь и ИТ

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Цифровая экосистема МТС расширила покрытие сети LTE в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Благодаря запуску новых базовых станций скорость мобильного интернета МТС более чем на 20% выросла в районе улиц Железнодорожной, Белинского, Гагарина, Фабричной и Радищева, а также в районе 12-й, 13-й, 14-й и 15-й линий частного сектора в северной части города. Проведенные работы на телеком-оборудовании позволят местным жителям с большим комфортом пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС и другими онлайн-ресурсами даже во время вечерних пиковых нагрузок на сеть», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что усиление сети LTE расширяет доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно общаться по телефону в высоком качестве и пользоваться интернет-сетью, обмениваясь файлами.

«Связь МТС в регионе продолжает развиваться, где-то мы строим новые базовые станции, где-то проводим модернизацию и увеличиваем скорость сети. Улучшаем связь в больших городах и малых населенных пунктах, и вся наша работа направлена на то, чтобы абоненты Пензенской области получали возможность общаться без помех и с комфортом могли пользоваться цифровыми сервисами», — прокомментировал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.