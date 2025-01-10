Более 2,5 тыс. звонков поступило из Пензенской области на горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников Связь и ИТ

Пенза, 10 января 2025. PenzaNews. «Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников, которая работала в декабре 2024 года: по сравнению с 2023-м количество обращений увеличилось на 18 тысяч: всего на бесплатный федеральный номер поступило свыше 153 тыс. звонков, из них более 2,5 тысяч — из Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

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В нем напоминается, что проект реализуется при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

В пресс-релизе уточняется, что наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области (8 тыс. 242), Тюменской области (5 тыс. 999), Екатеринбурга и Свердловской области (5 тыс. 665), Краснодарского края (5 тыс. 236), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (3 тыс. 971).

«По телефону бесплатной горячей линии дети разгадывали зимние загадки, рассказывали Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставляли пожелания Деду Морозу. Традиционно самым популярным детским желанием остается смартфон. Следом с небольшим отрывом идут игрушки (машинки, куклы, конструктор), сладости и спортивный инвентарь. Самыми милыми мечтами, по мнению цифровых помощников Деда Мороза и сотрудников «Ростелекома», стали пожелания «счастья маме и папе», «хороших оценок» и «чтобы все были здоровы». Помимо просьб о подарках, дети обращались и к самому Деду Морозу, желали ему здоровья и счастья. [...] Самыми активными абонентами, которые звонили на горячую линию, были дети в возрасте от пяти до десяти лет, на втором месте по количеству обращений — малыши от одного года до пяти лет. Эти дети с самого рождения тесно связаны с технологиями, которые стали неотъемлемой частью их повседневной жизни», — сказано в тексте.

Генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев отметил, что проект ежегодной горячей линии Деда Мороза «родился как интересная идея, но стал популярным и уже успел стать родным и плановым».

«Каждый год наша команда вкладывает максимум усилий в его подготовку: обучает искусственный интеллект и роботов для ведения диалогов, подбирает голоса персонажей и зимние загадки, придумывает специальные звуковые эффекты. Мы понимаем, что дети с нетерпением ждут Нового года и открытия горячей линии, поэтому подходим к проекту с особой ответственностью, стараясь его сделать по-настоящему волшебным», — прокомментировал Сергей Шишмарев, слова которого приводятся в пресс-релизе.