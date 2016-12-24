Пензенский министр пригрозил увольнением врачам после письма о ВИЧ-инфекции Медицина

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник сообщил некоторые подробности совещания, состоявшегося в минувшую пятницу, 23 декабря, в ходе которого, по его словам, министр здравоохранения региона Владимир Стрючков высказал претензии в адрес некоторых специалистов и даже пригрозил им увольнением.

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«Самое тяжелое в работе руководителя — это вынужденная необходимость работать с дебилами. […] Вот и сегодня на коллегии подумал я: тяжело нашему министру здравоохранения с нами, дебилами, работать. Иначе чего бы он заявил во всеуслышание нашему главному врачу (человеку заслуженному и уважаемому), что от него с Олейником (то есть со мной) одни проблемы. Письма мы, мол, пишем В. Покровскому (академику), письма подметные, с мыслями злокозненными... И пригрозил провести расследование и уволить нас «в связи с недоверием». […] Правда, попутал министр. Не со мной у него проблемы, а с ВИЧ-инфекцией в регионе», — написал Сергей Олейник в сообщении, опубликованном в «Живом Журнале» под заголовком «Тяжело министру здравоохранения В. Стрючкову работать с нами, с дебилами!»

Он пояснил, что ранее ему поручили срочно подготовить ответ на письмо из Минздрава России, в котором говорится о поступившей в ведомство информации «о сложившейся в Пензенской области неблагополучной эпидемиологической ситуации по отдельным социально значимым заболеваниям и проблемам в сфере их профилактики и лечения».

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При этом эксперт опубликовал в блоге как само письмо федерального ведомства, так и ответы на каждый из обозначенных в нем тезисов, указав на нестыковки и некорректные выводы.

По словам Сергея Олейника, «вокруг культивируются слухи», которые «трансформировались в реплику министра Стрючкова», о том, что сотрудники учреждения сами направили такие данные в Минздрав России. Вместе с тем он приводит доводы в пользу того, что подобную статистику ранее озвучили представители Роспотребнадзора.

Сергей Олейник отметил также, что в письме Минздрава РФ «написано много чего» и все — «сплошь дезинформация».