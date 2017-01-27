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В Пензенской области число квот на ЭКО увеличено до 800

08:34 | 27.01.2017 | Медицина

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Число квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) увеличено в Пензенской области в 2017 году до 800. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенской области число квот на ЭКО увеличено до 800

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензенской области доступность репродуктивной технологии ежегодно увеличивается. В 2015 году было предусмотрено 695 квот, в 2016 — 700. В 2017 году объемы ЭКО составят 800 процедур, однако данная цифра может быть увеличена дополнительно», — пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что средства на оказание данного вида медпомощи выделяются из средств территориального фонда ОМС.

«В 2015 году на эти цели было затрачено более 76 млн. рублей, в 2016 — около 70 млн. рублей, в 2017 планируется потратить 114,7 млн. рублей», — добавили в пресс-службе.

В пензенском Минздраве подчеркнули, что в 2016 году после процедуры ЭКО в регионе на свет появились 172 ребенка.
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