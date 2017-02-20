В пензенской больнице №4 медпомощь оказывают в полном объеме — главврач Медицина

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Ремонтные работы, проводимые в терапевтическом отделении клинической больницы №4 на улице Светлой в Пензе, не сказались на оказании медицинской помощи пациентам. Об этом сообщил главный врач учреждения Андрей Водопьянов.

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«Я хочу успокоить население, что на оказание медицинской помощи больным терапевтического профиля проводимые ремонтные работы никак не повлияют. Со своей стороны мы постарались не причинять неудобства пациентам. В виду того, что в лечебном учреждении имеются свободные площади, койки были развернуты в другом корпусе нашей медицинской организации», — отметил он.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, все 70 коек терапевтического профиля горбольницы №4 работают в полном объеме. Ни плановая, ни экстренная госпитализация пациентов не приостанавливалась.

В ходе ремонта, который должен быть завершен в апреле 2017 года, будут выровнены полы, стены и потолки, произведена чистовая покраска, замена электропроводки. Также намечен косметический ремонт. На эти цели из средств ТФОМС выделено 2 млн. 200 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», деятельность терапевтического отделения клинической больницы №4 города Пензы была в очередной раз приостановлена с 25 января из-за многочисленных нарушений.