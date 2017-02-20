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В пензенской больнице №4 медпомощь оказывают в полном объеме — главврач

17:36 | 20.02.2017 | Медицина

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Ремонтные работы, проводимые в терапевтическом отделении клинической больницы №4 на улице Светлой в Пензе, не сказались на оказании медицинской помощи пациентам. Об этом сообщил главный врач учреждения Андрей Водопьянов.

В пензенской больнице №4 медпомощь оказывают в полном объеме — главврач. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я хочу успокоить население, что на оказание медицинской помощи больным терапевтического профиля проводимые ремонтные работы никак не повлияют. Со своей стороны мы постарались не причинять неудобства пациентам. В виду того, что в лечебном учреждении имеются свободные площади, койки были развернуты в другом корпусе нашей медицинской организации», — отметил он.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, все 70 коек терапевтического профиля горбольницы №4 работают в полном объеме. Ни плановая, ни экстренная госпитализация пациентов не приостанавливалась.

В ходе ремонта, который должен быть завершен в апреле 2017 года, будут выровнены полы, стены и потолки, произведена чистовая покраска, замена электропроводки. Также намечен косметический ремонт. На эти цели из средств ТФОМС выделено 2 млн. 200 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», деятельность терапевтического отделения клинической больницы №4 города Пензы была в очередной раз приостановлена с 25 января из-за многочисленных нарушений.
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