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Сроки ввода перинатального центра в Пензе вновь скорректированы

18:45 | 20.02.2017 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Правительство России поставило перед регионами, в которых осуществляется строительство перинатальных центров, задачу ввести их в эксплуатацию не позднее ноября 2017 года, но в Пензе работы планируется завершить раньше этого срока. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Сроки ввода перинатального центра в Пензе вновь скорректированы

Фото: Pnzreg.ru

«Мы идем с опережением графика, который нам скорректировали на 2017 год, и рассчитываем приступить к установке медицинского оборудования в ближайшие месяцы», — сказал он в ходе визита на стройплощадку в понедельник, 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на объекте работают 200 человек.

К настоящему времени выполнено устройство кровли, ведутся внутренние отделочные и специальные работы, монтаж инженерного оборудования и лифтов, наружная отделка фасада. Проложены практически все инженерные коммуникации. Завершается строительство вспомогательных объектов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сроки ввода в эксплуатацию перинатального центра неоднократно переносились. Так, в октябре 2016 года в качестве предполагаемой даты открытия называли декабрь.

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12 декабря в ходе совещания в Оренбурге председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что строительство ряда перинатальных центров затягивается по необъективным причинам. Там же министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала понять, что перинатальный центр в Пензе не будет сдан в 2016 году.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 26 декабря, губернатор Иван Белозерцев сообщил, что объект планируется ввести в эксплуатацию в марте 2017 года.

6 февраля прокурор Пензенской области Наталья Канцерова отметила, что строительство перинатального центра не вызывает тревоги.
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