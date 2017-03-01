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«День кардиолога» пройдет в больницах Пензенской области в эту субботу

13:56 | 01.03.2017 | Медицина

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Субботняя акция «День кардиолога» будет организована в медицинских учреждениях Пензенской области 4 марта.

«День кардиолога» пройдет в больницах Пензенской области в эту субботу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Врачи-кардиологи будут осуществлять прием пациентов с 8.00 до 14.00. Предварительно необходимо записаться по телефону или через Интернет.

В Пензе посетить специалистов можно в поликлиниках №№1, 3, 4, 6, 8 и 14.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. По итогам диспансеризации 2016 года в Пензенской области впервые выявлено более 15 тыс. заболеваний системы кровообращения», — прокомментировали в пресс-службе Минздрава региона.

В ведомстве отметили, что развитие большинства сердечно-сосудистых патологий можно предотвратить путем минимизации таких факторов риска, как нерациональное питание и лишний вес, малоподвижный образ жизни, стресс, употребление алкоголя и табака.
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