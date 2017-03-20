Информация о трех кандидатах на пост главврача облбольницы пока не находит подтверждения Медицина

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Информация о том, что на должность главного врача пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко рассматривается три кандидатуры — вице-спикера Законодательного собрания региона Вячеслава Космачева, руководителя психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова Светланы Митрошиной и Александра Никишина, занимавшего пост главы регионального Минздравсоцразвития в 2009–2010 годах, пока не находит официального подтверждения.

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Накануне региональное информагентство Пензенской области (РИАПО), созданное на бюджетные средства в целях получения гражданами объективной информации, но незарегистрированное как СМИ, распространило сведения о том, что главврач областной больницы может быть назначен в ближайшее время.

В публикации под заголовком «Кто возглавит крупнейшее медицинское учреждение Пензенской области» со ссылкой на неназванный «осведомленный источник из правительства» сообщается, что губернатор Иван Белозерцев сделает выбор из указанных трех кандидатур.

Вместе с тем в заметке отмечается, что к заместителю главврача пензенской областной больницы Ирине Фроловой, которая после увольнения Сергея Евстигнеева в конце 2016 года исполняет обязанности руководителя, «больших претензий нет».

Пресс-секретарь Минздрава Пензенской области Татьяна Манухина в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» сообщила, что ей неизвестно, когда именно будет назначен главврач.

Комментируя упоминание в публикации РИАПО Вячеслава Космачева, Светланы Митрошиной и Александра Никишина как возможных претендентов на пост руководителя учреждения, она рекомендовала обратиться к источнику, распространившему эти сведения.

«Я данной информацией не обладаю», — сказала собеседница агентства.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина пояснила, что также не располагает информацией о том, какие кандидатуры рассматриваются на пост главврача и проводил ли глава региона встречи с потенциальными претендентами на эту должность.

«К сожалению, таких данных у меня пока нет», — отметила она.

В соответствии с уставом пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, назначение и прекращение полномочий, равно как заключение и прекращение трудового договора с руководителем учреждения, относится к компетенции учредителя, то есть регионального министерства здравоохранения.