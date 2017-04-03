Французская фирма отблагодарит пензенские больницы за лечение травмированного сотрудника Медицина

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Руководство французской компании, специалисту которой оторвало руку на сахарном заводе в городе Каменке Пензенской области, вышло с инициативой об оказании материальной помощи двум больницам региона в знак благодарности медперсоналу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, 500 тыс. рублей, которые планируется потратить на ремонт, будут переведены на счет каменской межрайонной больницы, а в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко до конца недели планируется доставить новый монитор с функцией инвазивного мониторирования.

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«В первые же минуты после ЧП гражданин иностранного государства поступил в каменскую межрайонную больницу, где ему была оказана первичная хирургическая и реанимационная помощь. Сюда же в экстренном порядке прибыли специалисты из областной больницы имени Н.Н. Бурденко. После проведения первичных противошоковых мероприятий врачи приняли решение перевести пациента в Пензу — в областную больницу — для оказания ему дальнейшей медицинской помощи в условиях специализированного лечебного учреждения», — напомнили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что в Пензе пациенту провели дополнительную диагностику.

«После стабилизации состояния больного с коллегами из Франции была достигнута договоренность о переводе мужчины в лечебное учреждение на родину, где он получил окончательный курс лечения и реабилитации», — добавили в Минздраве.