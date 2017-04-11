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В Пензе ко Всемирному дню гемофилии пройдет донорская акция

10:29 | 11.04.2017 | Медицина

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Донорская акция «Услышьте их голоса!», приуроченная ко Всемирному дню гемофилии, пройдет на базе Пензенского государственного аграрного университета в понедельник, 17 апреля.

В Пензе ко Всемирному дню гемофилии пройдет донорская акция

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, мероприятие будет направлено на развитие добровольного донорства крови и ее компонентов на территории Пензенской области, а также на привлечение внимания общества к проблемам гемофилии.

Мобильный пункт забора крови будет работать с 9.00 до 13.00.

Гемофилия — редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. При его наличии возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы — как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства.
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