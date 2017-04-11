В Пензе ко Всемирному дню гемофилии пройдет донорская акция Медицина

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Донорская акция «Услышьте их голоса!», приуроченная ко Всемирному дню гемофилии, пройдет на базе Пензенского государственного аграрного университета в понедельник, 17 апреля.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, мероприятие будет направлено на развитие добровольного донорства крови и ее компонентов на территории Пензенской области, а также на привлечение внимания общества к проблемам гемофилии.

Мобильный пункт забора крови будет работать с 9.00 до 13.00.

Гемофилия — редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. При его наличии возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы — как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства.