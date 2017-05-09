Объявлен аукцион на реконструкцию здания станции скорой помощи в Пензе Медицина

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции здания областной станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской в Пензе объявлен на портале госзакупок.

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В роли государственного заказчика выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 146,8 млн. рублей. Источником финансирования является бюджет региона.

Аукцион состоится в понедельник, 15 мая.

Согласно требованиям заказчика, работы необходимо выполнить до 15 декабря 2017 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе пресс-конференции по итогам 2016 года министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков пояснил, что на реконструкцию здания станции скорой помощи выделено 100 млн. рублей, проектно-сметная документация уже разработана.

По его словам, после масштабного обновления на улице Пионерской будут функционировать учебно-методический центр, центр диспетчеризации, амбулаторно-поликлинический отдел, управление по госпитализации и центр медицины катастроф.

В феврале 2017 года центральную станцию скорой медпомощи посетил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, который пообещал, что будут найдены недостающие средства для реконструкции объекта.