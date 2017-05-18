Пензенские врачи смогут проходить стажировку на базе клиник московского вуза Медицина

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Решение о подготовке совместного учебно-производственного плана принято в ходе встречи представителей министерства здравоохранения Пензенской области и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова в минувшую среду, 17 мая.

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Обучение в рамках повышения квалификации пензенских специалистов обсудили министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, проректор по научной работе и профессиональному образованию Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Сергей Шевченко и директор института профессионального образования Евгения Ших в рамках визита представителей московского вуза в Пензу.

В частности, планируется организация дистанционного обучения и стажировка пензенских нейрохирургов, колопроктологов, неонатологов и урологов.

Министр здравоохранения Пензенской области отметил, что в настоящий момент повышение квалификации медиков является особенно актуальной темой.

«Для поддержания своего профессионального уровня, можно сказать, конкурентоспособности в практической медицине, врачам, как никому другому, нужно постоянно учиться, совершенствовать навыки, узнавать и внедрять новые технологии», — цитирует Владимира Стрючкова пресс-служба регионального Минздрава.