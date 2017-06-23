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Подготовленные для перинатального центра в Пензе кадры должны практиковаться — министр

16:18 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Специалисты, прошедшие подготовку для работы в перинатальном центре, который планируется открыть в Пензе в октябре 2017 года, должны постоянно практиковаться. Такую задачу поставила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Подготовленные для перинатального центра в Пензе кадры должны практиковаться — министр

Фото: Kremlin.ru

«Хочу обратить внимание на то, что эти кадры должны быть в постоянном тренинге. Безусловно, на тот период, пока центр еще строится, они должны выполнять свои профессиональные обязанности по основному месту работы на сегодняшний день без остановки. Это касается в том числе врачей по высокотехнологичным специальностям», — сказала она в ходе заседания штаба по строительству перинатального центра, состоявшегося на базе пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в пятницу, 23 июня.

Министр отметила, что в противном случае врачи очень быстро утратят свои профессиональные навыки.

«Это неонатологи, это детские реаниматологи-анестезиологи, это детские хирурги, особенно связанные с неонатальной хирургией. Мы говорили о том, что в центре предусмотрена неонатальная хирургия, а также офтальмология, в том числе хирургическая офтальмология для коррекции ретинопатии у глубоко недоношенных детей», — напомнила Вероника Скворцова.

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Она выразила уверенность в том, что хороший телемедицинский центр поможет обеспечить высокое качество работы в сфере охраны материнства и детства, в том числе благодаря возможности в круглосуточном режиме получить консультацию в любом федеральном центре.

Строящийся в Пензе перинатальный центр имеет в своем составе восемь отделений, 12 индивидуальных родовых, девять операционных, дневной стационар и отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Современное учреждение сможет обеспечивать до 4,5 тыс. родов в год.

На работу в учреждение здравоохранения планируется принять 92 врача и 188 средних медицинских работников.

17 пензенских врачей-специалистов уже прошли подготовку в ведущих институтах Минздрава России в Москве и Санкт-Петербурге.
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