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В двух селах Каменского района необходимо открыть фельшерские здравпункты — министр

14:43 | 07.07.2017 | Медицина

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Два новых фельдшерских здравпункта необходимо открыть в селах Ключи и Ростовка Каменского района Пензенской области. Такую рекомендацию озвучил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков на встрече с общественностью района.

В двух селах Каменского района необходимо открыть фельшерские здравпункты — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данный вопрос необходимо закрыть в 2017, максимум в 2018 году, поскольку приоритетным является развитие сельского здравоохранения, и обязательства по созданию условий организации медицинской помощи относятся к полномочиям муниципальных образований», — сказал он, обращаясь к главе администрации Каменского района Константину Грошеву.

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Также министр обозначил основные приоритетные направления развития системы здравоохранения Пензенской области, которые коснутся в том числе Каменского района.

«В частности, во всех поликлиниках медицинских организаций Пензенской области будет внедрен проект «Бережливая поликлиника», который в настоящее время реализуется на базе поликлиники №14 в Пензе», — сообщил глава ведомства.

«На сегодняшний проект доказал свою эффективность, и нами принято решение о его внедрении на территории всей области», — цитирует Владимира Стрючкова пресс-служба Минздрава региона.
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