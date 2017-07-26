Елена Больц разъяснила последствия некачественных косметологических процедур Медицина

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Кандидат медицинских наук Елена Больц пояснила, какие последствия могут ждать пензенцев в случае обращения за косметологическими услугами к специалисту с низким уровнем образования.

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«Наша специальность — медицинская, она требует знания топографической анатомии, которую мы используем, и физиологии», — сказала косметолог в ходе брифинга, состоявшегося в министерстве здравоохранения Пензенской области в среду, 26 июля.

Елена Больц привела в пример ситуацию, когда пациентки обращаются с просьбой «просто убрать» носогубную складку, не принимая во внимание то, что способ коррекции дефекта внешности напрямую зависит от причины его возникновения.

«Носогубная складка является следствием глобальных изменений в лице в целом, и она может формироваться не только за счет депрессии тканей в ее основании, но и за счет опущения этих тканей, поэтому прежде чем ее корректировать, надо разобраться в механизмах ее формирования. Люди, не имеющие медицинского образования, не могут этого сделать. Они не могут поставить правильный диагноз, в связи с этим образуются осложнения», — пояснила кандидат медицинских наук.

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В числе возможных осложнений косметологических процедур она назвала, в частности, травмирование крупных сосудов, которое может привести к некрозу тканей и рубцеванию.

«Если вводят ботулотоксин, это может быть и опущение верхнего века, и асимметрия, и опущение брови. При введении филлера может быть его миграция, если он введен в неправильный слой, его поверхностное залегание и контурирование», — уточнила Елена Больц.

Косметолог отметила, что столкнувшиеся с непрофессионализмом люди обращаются за исправлением ошибок к квалифицированным врачам, которые зачастую не обладают всей необходимой информацией для оказания помощи пациенту.

По ее словам, это связано с тем, что клиент точно не знает, какой препарат ему вводили, по какой технике и схеме, а также неизвестна доза.