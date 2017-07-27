В Пензенской области выявлены нарушения при диспансеризации сирот Медицина

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили сразу в нескольких районах Пензенской области массовые нарушения закона, допущенные при проведении диспансеризации сирот. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

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«Прокуроры Бессоновского, Колышлейского, Наровчатского, Земетчинского, Мокшанского, Лунинского, Никольского и Городищенского районов выявили, что районными больницами не составлялись календарные планы диспансеризации на 2016 и 2017 годы», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что во многих районах дети не прошли необходимые осмотры и обследования.

«Так, в Иссинском, Земетчинском, Лунинском районах не был проведен обязательный осмотр врача-психиатра, в Сосновоборском — УЗИ органов репродуктивной системы. В Колышлейском районе при диспансеризации одного несовершеннолетнего незаконно учтен результат осмотра врача-психиатра, давность проведения которого превышает три месяца. В Мокшанском и Городищенском районах осмотр детей в ходе диспансеризации произведен врачом-психиатром, не прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей психических расстройств и расстройств у детей», — сказала Мария Зимина.

Она добавила, что в ряде случаев установлены нарушения при ведении медицинской документации, в которой не отражались результаты всех исследований и отсутствовали подписи врачей.

«В Колышлейском, Наровчатском, Башмаковском, Сердобском и Нижнеломовском районах медицинскими учреждениями игнорировалось требование закона о предварительном получении согласия несовершеннолетнего или его законного представителя на медицинское вмешательство», — отметила и.о. старшего помощника прокурора.

Она добавила, что главврачам районных больниц внесены представления об устранении нарушений.

«Кроме того, по итогам проверки и анализа работы министерства здравоохранения региона и территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области выявлены нарушения в части реализации контрольных полномочий за деятельностью медицинских учреждений при проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целях их устранения в адрес их руководителей также внесены представления», — пояснила Мария Зимина.