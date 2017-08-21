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В Пензенской области выделят денежные средства на повышение доступности медпомощи

16:05 | 21.08.2017 | Медицина

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Более 109 млн. рублей планируется предусмотреть в бюджете Пензенской области на 2017 год на сокращение дефицита территориaльной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом сообщила заместитель министра финансов Пензенской области Татьяна Подмарева.

В Пензенской области выделят денежные средства на повышение доступности медпомощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях снижения дефицита территориальной программы госгарантий увеличивается расход на 109,1 млн. рублей», — сказала она на заседании комитета Законодательного собрания региона по экономической политике, состоявшегося в понедельник, 21 августа.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту об изменении бюджета области на текущий год, эти средства намечено направить, в частности, на обеспечение лекарствами больных онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, а также на иммунизацию от гепатита А.

Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в главный финансовый документ региона на ближайшей сессии, которая состоится в пятницу, 25 августа.
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