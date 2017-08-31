Кровля на реконструируемой станции скорой помощи в Пензе появится в сентябре — министр Медицина

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Кровлю планируется обустроить на здании областной станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской в Пензе, реконструкция которой была начата весной, в сентябре 2017 года. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

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«Материал мы уже заготовили на кровлю. Так что в сентябре уже рассчитываем поставить [здание] под кровлю, закрыть», — пояснил он председателю Госдумы России Вячеславу Володину, посетившему станцию скорой помощи в рамках рабочего визита в Пензу в четверг, 31 августа.

Александр Гришаев добавил, что на данном этапе основные работы ведутся в боковых частях здания, а к центральной намечено приступить позднее.

«За сентябрь [планируем] сделать коммуникации, в октябре — пустить отопление и начать отделочные работы», — сказал глава Минстроя.