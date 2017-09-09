В Кузнецке на здании больницы открыта мемориальная доска врачу Ивану Семенову Медицина

Кузнецк, 9 сентября 2017. PenzaNews. Мемориальная доска заслуженному врачу РСФСР Ивану Семенову открыта на здании терапевтического корпуса межрайонной больницы в Кузнецке Пензенской области.

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В церемонии, состоявшейся в рамках декады землячества в минувшую пятницу, 8 сентября, приняли участие официальные лица и сыновья медицинского работника.

Много добрых о своем учителе и коллеге произнесла заслуженный врач РФ Галина Мотькина, долгие годы возглавлявшая учреждение.

«Мне повезло общаться, работать и учиться у Ивана Ивановича [Семенова]. Он был необыкновенным человеком, порядочным, выдержанным [...]. Это был талантливый врач и сильный организатор. Благодаря ему в больнице произошли серьезные преобразования», — отметила она.

В свою очередь сыновья врача выразили благодарность за то, что увековечено имя их отца.

Иван Семенов возглавлял учреждение 26 лет. Благодаря его инициативе в больнице впервые в области были организованы палаты интенсивной терапии, открыты новые отделения, медицинская помощь стала оказываться по 29 специальностям, была выстроена по-новому противоэпидемическая работа.

Врач являлся ветераном Великой Отечественной войны, был награжден орденами Ленина, Отечественной войны и другими наградами, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.