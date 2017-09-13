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Почти 80 тыс. случаев заболеваний системы кровообращения выявили у пензенцев за 8 месяцев

09:36 | 13.09.2017 | Медицина

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. 79 тыс. 576 случаев заболеваний системы кровообращения выявлено у жителей Пензенской области, прошедших диспансеризацию в период с января по август 2017 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Почти 80 тыс. случаев заболеваний системы кровообращения выявили у пензенцев за 8 месяцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего за этот период состояние своего здоровья проверили 177 тыс. 874 человека, что составляет 78% от установленного плана.

Помимо болезней системы кровообращения, выявлено 9 тыс. 130 случаев заболеваний нервной системы, 3 тыс. 268 случаев сахарного диабета и 1 тыс. 39 случаев новообразований, в том числе 833 — злокачественных. Они обнаружены у 370 граждан трудоспособного возраста.

По итогам проведенных обследований на диспансерное наблюдение поставлено 50 тыс. 65 человек.
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