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Житель Старой Потловки обратил внимание губернатора на ситуацию с медпомощью на селе

18:42 | 13.09.2017 | Медицина

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Житель Старой Потловки Виктор Абрамов обратил внимание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на проблемы доступности медицинской помощи в сельской местности.

Житель Старой Потловки обратил внимание губернатора на ситуацию с медпомощью на селе

Фото: Pnzreg.ru

В ходе личного приема граждан, который глава региона провел в Колышлейском районе в среду, 13 сентября, мужчина сообщил, что в селе работает фельдшерско-акушерский пункт, в который в 2015 году была преобразована врачебная амбулатория.

По его словам, при необходимости фельдшер направляет пациентов в районную больницу, находящуюся в 14 км от села.

Виктор Абрамов добавил, что в августе фельдшер вышла на пенсию, а сменившая ее медработник работает на полставки — по три часа в день.

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Как отметил Иван Белозерцев, содержать амбулаторию с узкими специалистами в селе с населением менее 500 человек государство не может, однако жители отдаленных районов должны получать медицинские услуги в полном объеме.

«Есть два варианта решения проблемы — вызов к пациентам врачей неотложной помощи и активизация выездной работы медперсонала районной больницы. Нужно пересмотреть график выездов, чтобы специалисты проводили приемы чаще», — предложил губернатор.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всего за содействием в решении своих проблем к Ивану Белозерцеву обратились девять человек.
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